Fisker Ocean sarà presente a Goodwood 2022. Oltre 50 mila prenotazioni per il SUV

Ricordiamo che nel Regno Unito, la Fisker Ocean sarà commercializzata a partire da 34.990 sterline, pari a poco più di 40.600 euro. E parlando del lato commerciale di questo nuovo SUV elettrico, di recente, Fisker aveva comunicato di aver ricevuto, complessivamente, già oltre 50 mila prenotazioni . La produzione partirà a novembre 2022 presso lo stabilimento di Magna a Granz, in Austria. Le consegne per i clienti inglesi inizieranno verso la metà del 2023.

Al Goodwood Festival of Speed 2022 (23-26 giugno) sarà presente anche Fisker che porterà il nuovo SUV elettrico Ocean che sarà commercializzato pure in Europa. Come sappiamo, il Regno Unito sarà uno dei primi Paesi del Vecchio Continente in cui il nuovo SUV a batteria debutterà. Tuttavia, si tratta della prima volta che il costruttore americano farà vedere il suo nuovo modello in questo mercato. Dunque, l'appuntamento di Goodwood rappresenta un'opportunità importante dal punto di vista pubblicitario per avvicinare nuovi potenziali clienti.

Per l'azienda americana, il Regno Unito rappresenta un mercato molto importante. Infatti, in questo Paese è presente la divisione Fisker Magic Works che si occupa di sviluppare edizioni speciali delle vetture del costruttore oltre a progetti particolari. Ricordiamo che, per il momento, la Fisker Ocean non sarà commercializzata in Italia. Tuttavia, il costruttore aveva fatto sapere che, in futuro, le sue vetture sarebbero state messe in vendita anche in Italia.

Ricordiamo che il SUV elettrico, in Europa, sarà proposto nelle versioni Sport, Ultra ed Extreme che si differenziano non solamente a livelli di dotazioni ma pure per un powertrain differente. Lo schema è il seguente: