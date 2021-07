Stellantis, si avvicina l'accordo per la Gigafactory italiana

Possibile che si parli anche del progetto di costruire nuove Gigafactory per poter disporre di un'adeguata fornitura di batterie ma è difficile che venga fatto un qualche annuncio sulla fabbrica italiana. In ogni caso, tra poche ore se ne saprà eventualmente di più su questo tema.

L'accordo tra il Gruppo Stellantis e il Governo italiano per la creazione di una Gigafactory in Italia sarebbe più vicino. Secondo quanto riferisce Automotive News Europe, sarebbero stati compiuti concreti passi avanti nelle trattative. Non ci si deve, però, attendere annunci in tempi brevi visto che le discussioni sono ancora in corso. Oggi si terrà l'EV Day di Stellantis in cui il Gruppo illustrerà maggiori dettagli della sua strategia di elettrificazione.

PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA

A quanto pare, l'impianto italiano verrebbe realizzato nell'ambito di una partnership pubblico-privata. L'investimento dovrebbe aggirarsi attorno al miliardo di euro. I piani attuali di Stellantis già noti prevedono la costruzione di una serie di Gigafactory per arrivare a disporre di una capacità produttiva di 130 GWh nel 2025 e di 250 GWh nel 2030. Attualmente, sono già pianificate le fabbriche a Douvrin, in Francia e a Kaiserslautern, in Germania che sono il frutto della joint venture tra PSA e Total chiamata Automotive Cells Company.

Il Gruppo intende annunciare nel corso del 2021 dove intende costruire nuove Gigafactory in Europa e in America. L'Italia punta dunque a diventare uno dei baricentri del piano di elettrificazione di Stellantis. Si ricorda, al riguardo, che dal 2024 nello stabilimento di Melfi, in Basilicata, sarà realizzata una maxi linea in cui saranno costruiti 4 modelli elettrici del Gruppo. I modelli prodotti saranno di fascia media, saranno lanciati sul mercato attraverso i vari marchi del Gruppo e poggeranno su una delle nuove piattaforme per veicoli a batteria che Stellantis ha annunciato di recente.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori notizie su queste trattative. Nel frattempo, oggi scopriremo tutte le novità della strategia di elettrificazione di Stellantis. Un piano importante per il futuro del Gruppo visto che molte delle principali case automobilistiche stanno accelerando la loro transizione verso la mobilità elettrica.