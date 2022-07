Ducati è da sempre attenta alle nuove tecnologie per offrire ai suoi clienti nuovi servizi digitali. Non stupisce, dunque, se anche la Casa di Borgo Panigale abbia deciso di fare il suo ingresso nel Web 3.0 grazie alla partnership con NFT PRO. L'azienda aggiunge che i suoi prossimi progetti saranno realizzati usando "Ripple, il principale partner blockchain che fornisce supporto tecnico sulla blockchain ultraveloce, a basso costo e a zero emissioni XRP Ledger (XRPL)".

ARRIVANO GLI NFT DUCATI

Grazie a questa partnership, l'azienda lavorerà a nuovi progetti legati al mondo del Web 3.0 da offrire ai suoi clienti. Nello specifico, saranno creati nuovi spazi di aggregazione digitali, collezioni NFT e nuove opportunità di partecipare alle attività tipiche dell’universo Web 3.0, già di rilievo nella community delle criptovalute.

L'ingresso in questo mondo rappresenta, per Ducati, la normale evoluzione della sua strategia digitale. Per il momento la società non è voluta scendere nei dettagli e si è limitata a far sapere che nei prossimi mesi saranno condivise maggiori informazioni sui nuovi prodotti e servizi che saranno realizzati grazie alla collaborazione con NFT PRO. Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, su questa novità, ha commentato:

Entrare nel WEB 3.0 è un altro modo per avvicinarci alla community dei Ducatisti estendendo ulteriormente i servizi loro offerti. Inoltre rappresenta un’opportunità per incontrare e farci conoscere da una nuova community di appassionati del mondo NFT, dando loro la possibilità di vivere delle esperienze uniche in stile Ducati e collezionare gli asset digitali che svilupperemo esclusivamente per questa nuova dimensione della marca.

Christian Ferri, CEO di NFT PRO, ha aggiunto: