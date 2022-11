BYD lancerà due nuovi marchi di veicoli elettrici nel 2023

BYD continua a crescere rapidamente. Il marchio cinese ha da poco festeggiato l'uscita dalle linee di produzione del suo veicolo NEV (New Energy Vehicles - sia modelli 100% elettrici e sia Plug-in) numero 3 milioni. Si tratta di un traguardo importante per la casa automobilistica che sta spingendo molto sui veicoli a batteria.

ARRIVA UN NUOVO MARCHIO PREMIUM

Festeggiando questo importante traguardo, BYD ha fatto sapere che darà vita a Yangwang, marchio premium destinato al mercato del lusso. Il suo modello d’esordio sarà lanciato nel primo trimestre del 2023 e BYD evidenzia che sarà in grado di offrire "prestazioni straordinarie".

Purtroppo, la casa automobilistica non ha voluto fornire ulteriori dettagli sul primo modello che sarà proposto con il marchio premium "Yangwang" (indiscrezioni parlano di un SUV). Visto che il debutto è atteso nel primo trimestre del 2023 è possibile che nei prossimi mesi possano arrivare ulteriori informazioni.

BYD, però, non si vuole fermare qui perché intende lanciare un ulteriore nuovo marchio. Debutterà nel 2023 e si focalizzerà sulla personalizzazione al fine di soddisfare la domanda diversificata dei consumatori. Il marchio sfrutterà la co-creazione con gli utenti. Il nome non è ancora stato svelato ma la breve descrizione fa capire che lavorerà sulla creazione di modelli personalizzati.

Attualmente, BYD ha esteso la sua presenza di veicoli elettrici a oltre 400 città, in 70 paesi e regioni su 6 continenti. Come abbiamo visto di recente, il marchio cinese ha un ambizioso piano di espansione in Europa portando, al momento, i modelli HAN, TANG e ATTO 3. Nel 2023 arriverà anche la nuova Seal.