Great Wall Motor, una delle più grandi case automobilistiche della Cina, sta portando avanti un ambizioso piano di espansione in Europa per introdurre in questo mercato le sue auto elettriche e Plug-in. Adesso, il marchio ha comunicato un nuovo ed importante passo avanti di questa sua strategia. Infatti, ha stretto una partnership strategica con il Gruppo Emil Frey che gestisce molti concessionari in Europa. Attraverso questi punti vendita, la casa automobilistica cinese intende allargare la sua presenza nel Vecchio Continente attraverso i suoi marchi Ora e Wey. Si partirà dalla Germania. Ma questo è solamente l'inizio in quanto l'obiettivo è quello di commercializzare le auto a marchio Ora e Wey in altri Paesi europei attraverso il Gruppo Emil Frey.

Le concessionarie del Gruppo Emil Frey si occuperanno anche dell'assistenza delle vetture di questi marchi cinesi. Curiosità, questo Gruppo è stato scelto anche da Xpeng per commercializzare le sue vetture elettriche in alcuni Paesi europei. Parlando dei modelli che saranno venduti in Germania, dal quarto trimestre del 2022 arriverà Ora Good Cat che per il mercato europeo è stata rinominata in Ora Funky Cat (compatta elettrica con autonomia fino a 310 km con batteria da 48 kWh e fino a 400 km con quella da 63 kWh).