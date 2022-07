L'Italia punta anche sull'idrogeno per il settore dei trasporti. Infatti, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato due decreti per realizzare le opere del Pnrr che permetteranno di sperimentare l'uso dell'idrogeno nel trasporto ferroviario in ambito locale e regionale e nel trasporto stradale .

TRASPORTO FERROVIARIO

Nello specifico, saranno destinati 300 milioni di euro per la sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario. Queste risorse saranno utilizzate per mandare in pensione i treni a gasolio che ancora circolano a livello locale sulle linee non elettrificate. Il ministero sottolinea che l'utilizzo di treni ad idrogeno consente non solo di eliminare i treni inquinanti ma anche di saltare la fase di elettrificazione delle linee, con un notevole risparmio sui costi.

Gli investimenti riguarderanno tutte la filiera: produzione dell’idrogeno green, trasporto, stoccaggio, realizzazione delle stazioni di servizio e acquisto dei treni. Le stazioni di servizio per il rifornimento dell'idrogeno dovranno essere 10 e dovranno essere ultimate entro il 30 giugno 2026. Entro il 31 marzo 2023, invece, saranno assegnate le risorse per la loro realizzazione.