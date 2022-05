Baidu e Pony.ai hanno ricevuto i permessi per fornire al pubblico servizi di robotaxi senza conducente sulle strade aperte al traffico nella città di Pechino. La Cina sta offrendo diverse opportunità alle aziende che lavorano in questo campo di portare avanti la sperimentazione dei servizi di trasporto basati su auto a guida autonoma. Tuttavia, questa è la prima volta che le aziende possono operare su strade aperte al traffico, utilizzando veicoli senza un operatore di sicurezza al posto guida.

In realtà, il permesso ottenuto prevede, comunque, la presenza di un operatore di sicurezza che dovrà sedere sul sedile del passeggero anteriore. A titolo di confronto, ricordiamo che in America sono già stati concessi permessi ad alcune aziende come Cruise per poter operare su vetture totalmente prive di operatori di sicurezza.

In ogni caso, questi nuovi servizi di trasporto con auto senza conducente saranno, per il momento, gratuiti. Ricordiamo, che queste due società stanno già offrendo un servizio di trasporto passeggeri a pagamento all'interno della città di Pechino con auto a guida autonoma. In questo caso, però, è presente un operatore di sicurezza al posto guida.