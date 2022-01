I PRIMI PILOTI

Secondo quanto comunicato da Airspeeder, più di 1.500 persone hanno presentato domanda per diventare pilota. Alla fine, la società ha selezionato tre persone. Ci sarà Fabio Tischler, un pilota tedesco di droni FPV che si è trasferito a Sydney nel 2015 per perseguire il suo sogno di pilotarli professionalmente. Ha viaggiato per il mondo catturando filmati con i droni per marchi come Red Bull, Toyota e GoPro.

Insieme a lui c'è Emily Duggan, pilota di auto australiana di buon successo. Duggan è diventata la prima pilota donna a correre nella V8 Touring Car Series che si disputa in Australia e ha ottenuto 12 vittorie, 33 podi e due pole nella sua carriera automobilistica. Infine, è stato scelto Zephatali Walsh, operatore di aeromobili a pilotaggio remoto. Dei tre, è l'unico che ha esperienza nel mondo dei droni racing avendo disputato la Drone Champions League nel 2020.

Adesso, questi tre piloti dovranno affrontare 2.000 ore nel simulatore VR di Alauda Aeronautics per poter imparare a pilotare i velivoli. Nel 2022 si correranno tre gare in tre Paesi differenti. Si ricorda, infine, che nella "piccola gara dimostrativa" (una drag race di 300 metri) dello scorso novembre, gli eVTOL erano riusciti a raggiungere una velocità massima di 155 km/h. La prova aveva permesso anche ad Alauda Aeronautics di mostrare il suo sistema di guida Virtual Forcefield che sfrutta tecnologie come i radar e i LiDAR. Un sistema che dovrebbe garantire la sicurezza dei velivoli durante le gare vere e proprie.