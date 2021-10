Rivian ha ambiziosi progetti di crescita che passeranno anche attraverso un'IPO con la quale si quoterà in borsa. Proprio dai documenti della società americana che serviranno ad affrontare questo importante passo emerge un dato interessante e cioè che la casa automobilistica intende, in futuro, produrre direttamente le celle per le batterie delle sue auto elettriche. Tuttavia, non farà a meno della fornitura dei suoi partner.

Questo significa che la produzione di Rivian servirà ad integrare quella dei suoi fornitori. Il costruttore non fornisce una stima temporale ed altri dettagli ma il progetto appare molto interessante e non troppo diverso da quello di Tesla che sta lavorando per produrre internamente una parte delle celle per le sue vetture elettriche. Tuttavia, il fatto che non siano state comunicate delle tempistiche precise potrebbe dipendere dal fatto che ancora non ci sono delle idee molto chiare.

Del resto, la produzione del pickup R1T è appena iniziata e quella del SUV R1S deve ancora partire. Modelli che poi dovrebbero essere seguiti da eventuali vetture più piccole per soddisfare la domanda in Europa e in Asia. I progetti di espansione, dunque, non sono ancora ben definiti e, per questo, il costruttore potrebbe essere stato sul generico sulla prospettiva di costruire direttamente le batterie.