Anche per Audi problemi di produzione a causa dell'invasione russa

Audi interromperà la produzione di diversi modelli di auto, per un numero imprecisato di settimane, a causa della carenza di componenti provenienti dall'Ucraina, dopo l'invasione Russa. Questa interruzione, fa sapere la casa tedesca, allungherà i tempi di consegna per i SUV Q7 e Q8. Audi fa sapere, inoltre, che anche la produzione di Q4 e-tron, A4/A5, A6/A7, TT e Q7/Q8 subirà un rallentamento con avvertimenti per le concessionarie europee per "tempi di consegna significativamente più lunghi".