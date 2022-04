Aston Martin, i piani per diventare green

Aston Martin ha atteso la “Giornata Mondiale della Terra” proclamata per oggi, 22 aprile, per annunciare il programma che la porterà a diventare un’azienda-modello nel settore del lusso sostenibile. Il piano si chiama “Racing.Green” e si basa sugli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati delle Nazioni Unite. Per farlo in modo strutturato, ha aderito all'iniziativa Science Based Targets (SBTi), l'organismo globale che aiuta le aziende a fissare obiettivi di riduzione delle emissioni in linea con la scienza del clima in accordo con le proprie esigenze. Ecco come si articola il progetto.