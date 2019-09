Il DTM diventa più green: ora i primi test con carburanti sostenibili, in futuro l'ibrido

In particolare, questo nuovo carburante - una benzina da gara da 102 ottani che rispetta il regolamento del DTM sul numero di ottani e risponde alla normativa DIN EN 228 - sarà impiegati sui race-taxi Audi RS 5 DTM (dotati per l'occasione di sedili posteriori) e Aston Martin Vantage GT4. L'obiettivo è testarne sul campo le prestazioni. Se tutto andrà come da programma, i race-taxi "green" prenderanno servizio per tutta la stagione 2020 del DTM.



Ma gli organizzatori della ITR guardano già al futuro: si inizia a parlare della tecnologia ibrida nel DTM, con dei componenti elettrici che affiancheranno gli attuali motori turbo benzina a 4 cilindri per ridurre i consumi e migliorare le prestazioni. Del resto, come ricorda il direttore ITR Achim Kostron, una delle responsabilità del motorsport è quella di introdurre e sviluppare nuove tecnologie per il futuro dell'industria automobilistica. Quello che non verrà ridotto saranno invece il coinvolgimento dei fan e la spettacolarità delle gare.