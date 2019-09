Jaguar Land Rover e BlackBerry: IA e cybersecurity per le auto di domani

La collaborazione tra il Gruppo automobilistico Jaguar Land Rover e BlackBerry, annunciata a marzo 2018, si amplia aprendosi allo sviluppo di nuove soluzioni per le auto della prossima generazione. L'attenzione è ora tutta puntata sulla connettività di bordo, ma anche sull'Intelligenza Artificiale, considerata la vera sfida di un settore automotive in trasformazione.

Protagoniste dell'accordo sono le divisioni BlackBerry QNX e BlackBerry Cylance, i cui esperti collaboreranno a quattro mani con i progettisti di Jaguar e Land Rover per realizzare nuovi prodotti che sfruttino l'AI e il Machine Learning per arricchire l'esperienza al volante delle auto premium inglesi. Un esempio potrebbero essere funzionalità di manutenzione software predittiva e di cybersecurity da eventuali attacchi hacker.

Come già promesso ai tempi della prima collaborazione, la prossima generazione dei veicoli Jaguar e Land Rover baserà il proprio "cervellone" su una piattaforma basata su tecnologie BlackBerry QNX, il software che attualmente costituisce la base per i i sistemi di 150 milioni di auto in tutto il mondo. Attualmente, l'auto più evoluta nella gamma JLR è il SUV elettrico Jaguar I-PACE (Recensione), un modello che oltre alla predisposizione per gli aggiornamenti OTA offre un primo accenno di Intelligenza Artificiale. Un sistema di algoritmi, infatti, assimila le loro abitudini di conducente e passeggeri e anticipa le loro esigenze.