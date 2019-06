MyTaxi cambia nome e diventa Free Now: nuovi servizi in arrivo

Dopo aver concluso un 2018 da record, MyTaxi si prepara ad un importante cambiamento, a partire dal nome. Daimler - che detiene il controllo della società - e BMW hanno infatti unito le forze per creare un'unica realtà europea dedicata al mondo della mobilità, dando origine a Free Now.

Nel corso delle prossime settimane anche l'app MyTaxi verrà ribrandizzata, ma già mostra il nuovo logo alla sua apertura. Al di là del nome, il cambiamento avrà ripercussioni positive sui servizi offerti, visto che oltre alla possibilità di prenotare un taxi direttamente dall'applicazione, presto sarà possibile accedere ad altri servizi come i parcheggi, i servizi di ricarica elettrica da colonnina, il car sharing e persino la prenotazione di monopattini elettrici offerti da Hive - specialmente in Italia.

Ovviamente non tutti questi servizi saranno attivi in ciascun Paese, dal momento che non esistono regolamentazioni europee comuni per il tema, quindi Free Now proporrà un'offerta diversificata tra le varie nazioni. Maggiori novità arriveranno nel corso delle prossime settimane, man mano che il processo di unificazione tra Daimler e BMW procederà secondo il percorso prestabilito.