Cerca

Shell Triple 10, il prototipo che smantella la "pesantezza" dell'auto elettrica

Basta batterie giganti e pesanti. Il prototipo Shell Triple 10 Challenge riduce i costi del 25% e offre 320 km di autonomia reale in soli 1.000 kg

Shell Triple 10, il prototipo che smantella la "pesantezza" dell'auto elettrica
Vai ai commenti
Riccardo Mantica
Riccardo Mantica
Pubblicato il 25 giu 2026
Aggiungi HDmotori come Fonte preferita su Google

L’attuale mercato delle auto elettriche combatte l’ansia da autonomia installando batterie enormi, pesanti e costose, creando vetture che superano le due tonnellate. A scardinare questo paradigma ci prova Shell con il lancio della Triple 10 Challenge, un manifesto tecnologico a zero emissioni sviluppato in collaborazione con gli ingegneri britannici di RML. Si tratta di un prototipo di citycar concepito per dimostrare una tesi precisa: attraverso una gestione radicalmente innovativa dei flussi termici, è possibile realizzare veicoli leggeri, accessibili e perfettamente idonei ai lunghi viaggi senza dover ricorrere a mega-batterie. In sintesi, un prototipo di citycar da soli 1.000 kg che punta tutto sull’efficienza termica.

Il manifesto dei tre “10”

ingrandisci immagine

Il nome del prototipo sintetizza i suoi tre obiettivi principali:

  • 10 minuti (circa) di ricarica: Il passaggio dal 10% all’80% di energia avviene in 9 minuti e 54 secondi, sfruttando una comune colonnina rapida da 175 kW già diffusa sulle strade;
  • 10 km con un kWh: Il consumo è di 10 kWh/100 km, un valore inferiore rispetto a elettriche di riferimento come Tesla Model 3 (12,5 kWh/100 km) e BYD Dolphin (12,6 kWh/100 km);
  • 10 tonnellate di CO2: È l’impronta ecologica sull’intero ciclo di vita del veicolo, dimezzata rispetto alla media delle elettriche europee grazie all’uso di materiali riciclati, come l’alluminio del telaio.

Raffreddamento a immersione

ingrandisci immagine

Il segreto per ottenere queste prestazioni con una batteria compatta da soli 32 kWh utili è la gestione del calore. A differenza dei sistemi tradizionali (dove un mix di acqua e glicole scorre dentro tubazioni attorno ai moduli), nella Triple 10 Challenge le celle cilindriche sono completamente immerse in un liquido dielettrico speciale (Shell Recharge).

Questo elimina i picchi di calore: le batterie normali oltre i 60 °C tagliano la potenza di ricarica per proteggersi, mentre questo sistema mantiene l’assorbimento stabile a 175 kW per tutto il tempo. Inoltre, il liquido in uscita (a circa 50 °C) viaggia in un unico circuito che gestisce anche motore ed elettronica, riducendo i componenti e il peso.

Meno costi, più efficienza

I vantaggi ingegneristici si traducono in benefici concreti:

  • -25% sui costi del pacco batteria grazie all’eliminazione delle complesse tubazioni tradizionali;
  • Circolo virtuoso del peso: La batteria più piccola alleggerisce l’auto (1.000 kg totali), riducendo i consumi e garantendo comunque un’autonomia reale di circa 320 km.

La Shell Triple 10 Challenge non arriverà sul mercato. E’ di fatto un manifesto tecnologico nato per spronare i costruttori a cambiare filosofia progettuale, dimostrando che un futuro elettrico più leggero e accessibile è possibile.

Ti potrebbe interessare:
A Roma, il caldo mette fuori gioco gli autobus elettrici di Atac
Curiosità
84
Campanello d’allarme, nelle città sparirà un parcheggio su dieci
Curiosità
Salvini tuona contro gli obblighi di Bruxelles: "No al 95% di BEV nelle flotte e noleggio"
Curiosità
26
Le auto con chilometraggio manipolato costano il 30% in più del loro valore
Curiosità
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.