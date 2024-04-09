Viaggio con Mercedes EQA e GLA: ha senso la guerra fra elettriche e termiche? Video

Elettrico o benzina? Elettrico o diesel? Bisogna per forza contrapporre i due mondi o, forse, l'elettrico può semplicemente essere un'alternativa da scegliere secondo i gusti proprio come, prima del suo arrivo, i clienti sceglievano un benzina al posto di un diesel o viceversa?

É questa l'idea dietro all'iniziativa di Mercedes che ha deciso di invitare diversi giornalisti in un percorso di avvicinamento verso la Toscana e che partiva sia da Milano, sia da Roma. A differenza del passato, però, le auto con cui viaggiare erano diverse: c'era la EQA 250+, la versione elettrica della GLA, ma c'erano anche le GLA termiche: diesel. ibrida plug-in e persino la più assetata (e anche la più divertente) tra quelle alimentate a benzina, la versione AMG.

Partiti insieme, avevamo tutti un obiettivo, arrivare a pranzo nello stesso momento. Spoiler? Ce l'abbiamo fatta con una differenza di una decina di minuti massimo…

EQA: I CONSUMI IN AUTOSTRADA

Il primo tratto che ho percorso è stato a bordo di una GLA Plug-in, auto partita da Milano in condizioni verosimili a quelle della vita reale di chi sceglie questa versione: batteria quasi piena, perché sarebbe insensato non ricaricare la plug-in ogni sera, e serbatoio con poco più della metà del carburante. Insieme alle altre versioni ci fermiamo tutti per la colazione ed è qui che le EQA ricaricano con una sosta che ha richiesto più tempo a noi per il caffè, e stiamo parlando di un SUV elettrico che non è certo il più veloce nel fare il pieno di elettroni visto che il picco di potenza in ricarica è limitato a 100 kW, che all'auto per terminare la ricarica.

Prendo quindi in mano una delle EQA e la scambio con la plug-in per lanciarmi in una prova dei consumi esclusivamente autostradale, e a tutta velocità visto che dovrò arrivare più o meno in simultanea con chi sta guidando le versioni diesel o la AMG.

La batteria dell'ultimo aggiornamento di Mercedes EQA 250+ è da 70,5 kWh, una maggiorazione che ha consentito al produttore di aumentare il dichiarato WLTP che si scontra sempre con le esigenze di guida reale. Visto che lo scopo di questo test non era certamente quello di fare una gara al risparmio, la mia guida dall'Autogrill Arda Est (dove abbiamo ricaricato senza uscire dall'autostrada) fino alla destinazione di Marina di Pisa non ha visto particolari accorgimenti.

Il percorso è di 209 chilometri, ai quali ho "deciso" di aggiungerne 40 in più per un errore visto che ho perso l'uscita, sono andato più a Sud di quanto dovessi e ho dovuto compensare il tempo perso alzando ulteriormente il ritmo per non arrivare più tardi del resto del gruppo.

La media totale è stata di 24,2 kWh / 100 chilometri, con un consumo totale di circa 60 kWh che chiaramente non avevo nel "serbatoio" visto che ho preso in mano la EQA con 56,4 kWh alla stazione di servizio. Questo ha richiesto una piccolissima sosta di 11 minuti: in questo caso il tempo è stato dettato esclusivamente dalla necessità di utilizzare il bagno e non ci sono state perdite di tempo. Il mio bisogno era di fermarmi per esigenze fisiologiche, e la perdita di tempo dovuta all'auto è stata di pochi secondi per collegare e collegare la spina prima di entrare nella stazione di servizio, fare quello che dovevo fare e uscire al volo per rimettermi al volante. In quella decina di minuti, complice anche la batteria nella fascia giusta per accettare la massima potenza, ho recuperato poco meno di 15 kWh utili per arrivare a destinazione passando per altre 3 tappe (ulteriori 25 km totali, rispostante, concessionaria Mercedes e hotel a Pisa Centrale).

In tutte queste tre situazioni avrai potuto ricaricare con dei rabbocchi lenti visto che la colonnina era presente a 300 metri dal ristorante lungo la costa, nel concessionario Mercedes (Ugo Scotti di via Meucci a Pisa) e nel parcheggio nelle vicinanze della stazione.

Tirando le somme, con l'auto al 100% in condizioni autostradali reali – senza limitarsi se non per questioni di traffico, l'autonomia reale è di quasi 300 km. Con l'auto all'80% dopo la prima ricarica rapida si percorrono invece 200 chilometri tra una sosta autostradale e l'altra (ipotizzando di ricaricare al 10%).

LA STRATEGIA DI MERCEDES

A livello strategico Mercedes ha rimodulato i piani, senza stravolgerli.enormi messi in campo da tutto il settore automotive. Però i tedeschi non hanno mai abbandonato il diesel, e quindi questo resta in gamma: fino al 50% delle vendite entro la seconda metà del decennio (2025 o giù di lì) sarà fatto dalle Mercedes elettriche o Plug-In, mae sarà quindi disponibile sulle auto di nuova immatricolazione.

Quel che cambia nella strategia è il come l'elettrico verrà proposto: non si tratta di una sostituzione, ma di un'alternativa. Se prima c'era la scelta tra benzina e diesel, oggi si aggiungono le Plug-In o le auto completamente elettriche, e questo andrà a coprire diverse esigenze senza forzature ma puntando solo sui punti di forza delle elettriche nei relativi segmenti.

E le piccole? Classe A resterà in qualche forma, ma Mercedes non si è sbilanciata più di tanto nel rispondere a questa domanda. La roadmap verso il 2030 prevede i quattro modelli basati sulla MMA (piattaforma per compatte e medie "electric-first" ma in grado di ospitare anche motori tradizionali) e le novità future basate sulle tre nuove piattaforme elettriche: MB-EA per le auto elettriche passeggeri, AMG.EA per le elettriche ad altissime prestazioni e VAN.EA per i veicoli commerciali elettrici. Il passo e i volumi verranno dettati dai mercati e dalle richieste.

