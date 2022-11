Tesla, raggiunti i 40 mila Supercharger in tutto il mondo

Tesla continua ad investire nella sua rete Supercharger per farla crescere il più rapidamente possibile. Queste stazioni per la ricarica rapida sono da sempre un valore aggiunto che il costruttore offre ai suoi clienti e hanno certamente contribuito al successo dell'azienda di Elon Musk, soprattutto all'inizio quando la rete di ricarica pubblica era molto "acerba".

Adesso, la casa automobilistica ha annunciato di aver tagliato il traguardo dei 40 mila Supercharger (intesi come colonnine) installati ed attivi in tutto il mondo. Si tratta di un dato importante che dimostra come in questo 2022 Tesla stia lavorando duramente per espandere questa sua infrastruttura. A giugno, l'azienda di Elon Musk "celebrava" i 35 mila Supercharger. Dunque, in circa 5 mesi sono stati installati ulteriori 5 mila Supercharger.

40k Superchargers around the world — and counting pic.twitter.com/w6tShTkwPA — Tesla Charging (@TeslaCharging) November 22, 2022

Tesla non solo sta creando nuove stazioni nei Paesi in cui è presente ma sta pure lavorando all'ampliamento di quelle già esistenti, aggiungendo nuovi punti di ricarica. Il numero delle Tesla in circolazione sta aumentando e, dunque, servono stazioni con un numero superiore di punti di ricarica per non pregiudicare l'esperienza d'uso di questa infrastruttura.

Inoltre, contestualmente, il costruttore americano sta aprendo progressivamente alcune delle sue stazioni anche alle auto elettriche delle altre case automobilistiche. Dunque, servono più stazioni e con un numero di punti di ricarica sempre maggiore.