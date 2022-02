Tesla ha venduto più elettriche di tutti nel 2021. La classifica dei Gruppi

Per il mercato auto il 2021 è stato un anno difficile per una serie di motivi tra cui le conseguenze del covid e della crisi dei chip. Ne abbiamo parlato più volte e abbiamo anche visto che in questo scenario negativo le auto elettrificate hanno trovato maggiore spazio. In particolare, c'è stato un forte aumento delle auto 100% elettriche. In Europa abbiamo visto come la Tesla Model 3 sia stata largamente la vettura a batteria più richiesta sul mercato, arrivando addirittura ad essere la vettura più venduta in assoluto in alcuni mesi del 2021. E guardando al mercato mondiale, come sono andate le elettriche nel 2021?