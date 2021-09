Benzina con piombo, l'ultima goccia prima dell'addio. E l'ambiente ringrazia

Una battaglia (vinta) lunga 19 anni: così l'ha definita l'UNEP, il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, che ha annunciato la fine della benzina con piombo. Per sempre. L'ultima goccia è uscita dalla pompa di una stazione di servizio in Algeria lo scorso luglio, un evento storico che rappresenta una speranza verso un mondo più verde o, perlomeno, meno grigio di quanto non lo sia oggi. Non è il passaggio verso un'economia eco-sostenibile - ne sono una dimostrazione i tragici eventi che ci hanno accompagnato anche quest'estate - ma è un segno di come - purtroppo molto lentamente - le cose possano cambiare in meglio.

É dal 2002 che l'UNEP lottava per eliminare questo tipo di combustibile a cui veniva aggiunto piombo tetraetile, che prima dell'avvento della cosiddetta benzina verde (senza piombo) era il più diffuso al mondo. A lui si devono purtroppo milioni di morti, nonché la rovina di interi territori e l'inquinamento di aria, cibo e acqua. Per anni ha rappresentato una delle prime cause di malattie cardiache, infarti e cancro, ed è stato ipotizzato da alcuni studi che comporti persino una riduzione del quoziente intellettivo nei bambini compreso tra 5 e 10 punti (si tratta di dati su cui la scienza sta ancora indagando, ma che comunque dimostrano la gravità della situazione).