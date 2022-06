Renault Arkana: con l'offerta Fast Track, consegna garantita in meno di 30 giorni

A causa del problema della fornitura delle componenti , le case automobilistiche sono costrette a rallentare la produzione delle vetture. Questo significa che i tempi di consegna si allungano in maniera importante. Con la nuova offerta " Fast Track ", Renault offre la sua Arkana con la consegna garantita (dalla data dell'ordine) in meno di 30 giorni . La casa automobilistica francese, spiega che questi tempi di consegna ridotti e garantiti sono assicurati da un elaborato programma industriale e un processo di distribuzione dedicato fino al luogo di consegna finale.

COME FUNZIONA?

Nel dettaglio, l'offerta Fast Track per il modello Arkana riguarda la versione specifica R.S. line Fast Track E-Tech Hybrid 145, basata sull’allestimento R.S. line arricchito di equipaggiamenti come vernice metalizzata, cruscotto con display digitale da 10 pollici e tetto nero. Inoltre, i clienti possono scegliere tra 3 tinte di carrozzeria: nero ossidiana, grigio grafite e bianco perla.

Arkana E-Tech Hybrid 145, ricordiamo, dispone di un powertrain Full Hybrid composto da un benzina aspirato di 1.6 litri abbinato a due motori elettrici. Il primo è chiamato "e-motor" e serve per l'avvio, per la ricarica e per muovere l'auto sino a 75 km/h. Il secondo (HSG) funziona come starter e generatore.

C'è poi una batteria da 1,2 kWh e una trasmissione Multi-mode con innesto a denti, priva di frizione. Complessivamente, a disposizione ci sono 145 CV (105 kW). La velocità massima è di 172 km/h. Per passare da 0 a 100 km/h servono 10,8 secondi. Quanto costa in Italia il modello Renault Arkana R.S. Line Fast Track E-Tech Hybrid 145? Si parte da 37 mila euro.

Renault fa sapere che i 30 giorni possono non essere rispettati nel caso di consegna sulle isole (Sardegna e Sicilia incusa), di problemi tecnici che richiedono il blocco del veicolo da parte del costruttore, di richiesta di accessori non presenti sul modello e di cause di forza maggiore.