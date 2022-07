Porsche, in futuro arriverà un nuovo SUV elettrico di lusso

Abbiamo in programma di aggiungere un nuovo modello di SUV di lusso completamente elettrico al nostro portafoglio di prodotti, che uscirà dalla linea di produzione a Lipsia. Ciò amplierà ulteriormente la nostra posizione nel segmento delle automobili di lusso Ci rivolgiamo in particolare ai segmenti con margini più elevati e miriamo a sfruttare nuove opportunità di vendita in questo modo.

Porsche ha in programma di lanciare in futuro un nuovo SUV elettrico di lusso . L'annuncio è stato fatto direttamente dal CEO Oliver Blume durante l'appuntamento del Capital Markets Day.

SI PUNTA AL SEGMENTO DEL LUSSO

Non sono stati forniti ulteriori dettagli di questa nuova vettura. Sappiamo solamente che sarà prodotta all'interno del medesimo stabilimento dove sono costruite le Macan e le Panamera. Tale notizia è interessante perché mostra come anche Porsche voglia seguire la medesima strada intrapresa, per esempio, da Mercedes che intende puntare maggiormente su veicoli premium che offrono una maggiore redditività.

La decisione, dunque, non deve sorprendere più di tanto. Porsche, inoltre, sottolinea come una serie di studi evidenzino che il mercato delle auto di lusso dovrebbe registrare una forte crescita nei prossimi anni. A guidare questa tendenza saranno le auto elettriche e i SUV. Porsche, dunque, intende voler essere presente attivamente in questo segmento che rappresenta un'importante possibilità di crescita.

E parlando di dati finanziari, la casa automobilistica tedesca, per l'anno fiscale 2022, punta a ricavi compresi tra circa 38 e 39 miliardi di euro e un margine operativo compreso tra il 17 e il 18%. Porsche si è ulteriormente posta l'ambizione a lungo termine di ottenere un margine operativo del 20%. In questo modo, l'azienda vorrebbe consolidare la sua posizione come una delle case automobilistiche più redditizie al mondo.

Pe quanto riguarda i modelli, il CEO di Porsche conferma ancora una volta che la prossima vettura a batteria ad essere lanciata sul mercato sarà la Macan elettrica. Per il 2030, l'obiettivo è di arrivare a fare in modo che l'80% delle consegne siano legate a modelli 100% elettrici.