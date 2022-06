MG svela in Cina la nuova elettrica Mulan. In Europa arriverà come MG4

MG, come sappiamo, sta puntando molto sulle auto elettriche. Negli ultimi mesi, il costruttore ha lanciato diversi nuovi interessanti modelli a batteria. Verso la fine di febbraio, la casa automobilistica aveva condiviso un breve video teaser annunciando il futuro arrivo di una nuova vettura elettrica che sarebbe stata lanciata in Europa nel Q4 2022. Su questo modello, il costruttore aveva solamente detto che si sarebbe caratterizzato per una lunghezza attorno ai 4,3 metri. Dimensioni che lo metterebbero in diretta concorrenza con vetture del calibro della Volkswagen ID.3.

Adesso, ne sappiamo di più. MG, infatti, ha svelato in Cina le prime immagini della nuova MG Mulan. Si tratta di un modello pensato per il mercato globale e che in Europa dovrebbe essere chiamato MG4. La versione europea che era stata anticipata attraverso il teaser a febbraio, dovrebbe presentare modifiche minime al design.