Mercedes-Benz crede che, sulla strada per un futuro completamente elettrico e privo di emissioni, sia necessario imparare a utilizzare "al meglio" le risorse e soprattutto riciclare i materiali e le batterie. Ecco perché il marchio di lusso tedesco sta incominciando a lavorare su materiali riciclati concentrandosi anche sull'uso di nuovi materiali in armonia con la natura. Questo vale sia per i materiali di superficie che per materiali che non sono visibili al cliente.

L'interno del veicolo è una parte importante dell'esperienza del marchio Mercedes, ecco perché offrirà solo la pelle prodotta in modo sostenibile, inoltre, un'importante requisito che i fornitori dovranno rispettare per lavorare con la Stella sarà l'eliminazione di qualsiasi forma di deforestazione illegale e che le aree di pascolo non contribuiscano alla perdita di foreste naturali.

Allo stesso tempo, Mercedes-Benz sta conducendo ricerche intensive sulle alternative alla vera pelle. Ad esempio, si è preso in considerazione materie prime rinnovabili come fibre di cactus o una replica di pelle di alta qualità in microfibra che ha un aspetto e dona una sensazione di pelle scamosciata, anche se riprodotta in laboratorio.

L'abitacolo avrà una maggiore quantità di plastica, con una superficie verniciata, ottenuta attraverso il riciclaggio chimico di pneumatici usati e altri rifiuti di plastica.

Infine, Mercedes-Benz sta perseguendo l'obiettivo di decarbonizzare la catena di produzione, concentrandosi sull'evitamento e la riduzione delle emissioni di CO2. Dal 2025 Mercedes-Benz userà un acciaio quasi completamente privo di CO2, in vari modelli dei suoi veicoli, grazie alla produzione di acciaio in conbinata con idrogeno e alluminio.