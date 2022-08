SI PARTE DALL'8 DI AGOSTO

La nuova iniziativa è portata avanti grazie alla collaborazione con NFT PRO ed INVNT.ATOM. Entrando nei dettagli, le supercar Lamborghini saranno le protagoniste di luoghi che il viaggiatore potrà visitare e scoprire, collezionando nuovi NFT ogni mese per otto mesi fino a marzo 2023.

Nello specifico, la collezione è composta da 4 NFT rilasciati ogni mese per 4 giorni consecutivi, disponibili per l'acquisto solo per 24 ore. Il quarto NFT sarà disponibile in un'edizione speciale e limitata di sole 63 unità. Infine, solo coloro che avranno acquisito tutti gli NFT mensili emessi, i 3 NFT regolari o i 3 regolari più l'edizione limitata, riceveranno un NFT speciale in aggiunta.

Durante questo periodo, saranno comunicate anche alcune sorprese come un artwork digitale del Centro Stile Lamborghini prodotto per la campagna “The Epic Road Trip” a chi acquisterà due collezioni mensili complete. Oppure, per coloro che avranno completato i primi quattro mesi ci sarà la possibilità di partecipare a un tour nella sede di Sant’Agata Bolognese. La prima serie di quattro NFT verrà rilasciata a partire dall’8 di agosto all'interno di un sito dedicato. Christian Mastro, Marketing Director di Automobili Lamborghini, ha commentato: