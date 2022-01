Hyundai è pronta per il WRC ibrido: ecco macchine ed equipaggi

Al volante delle Hyundai i20 N Rally1 ci saranno gli equipaggi di Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja. Una terza Hyundai i20 N Rally1 sarà condivisa per tutta la stagione dall'astro nascente svedese Oliver Solberg e da Dani Sordo.

Il Team Manager di Hyundai Motorsport , Pablo Marcos ha affermato: "Siamo fortunati ad avere una delle formazioni più versatili nel WRC per affrontare uno dei calendari più eclettici che abbiamo visto negli ultimi anni. Auspichiamo che la combinazione unica di Thierry, Ott, Oliver e Dani ci porti il giusto mix di esperienza, freschezza e passione con l’obiettivo di ottenere risultati per cui abbiamo lavorato così duramente. È una terza volta fortunata per i nuovi eventi in Nuova Zelanda e Giappone, che non vediamo l'ora di affrontare. C'è molta curiosità e incertezza per la stagione 2022, che manterrà il WRC in primo piano per gli appassionati di motorsport in tutto il mondo".