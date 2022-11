Duesmann toglie il piede dall'acceleratore

Il capo dell'Audi Duesmann si è appena espresso a favore dei limiti di velocità sulle autostrade e delle domeniche a piedi come negli anni Settanta. 100 km/h sulle autostrade, come durante la crisi petrolifera degli anni Settanta. E in più, una manciata di domeniche all’anno senza auto. In un'intervista pubblicata di recente, il capo di Audi Markus Duesmann si è espresso a favore di queste misure in risposta alla situazione attuale e alla necessità di risparmiare.

Per ogni pilota ed ex appassionato di motori (felicemente convertito) come me, proposte come questa fanno inizialmente ribollire il sangue. Si è tentati di chiedersi "ma è impazzito?". Ma se si continua a leggere, si nota una lungimiranza che fa cambiare idea - e vergognarsi. No, non è impazzito, anzi sta riflettendo meglio di molti di noi. Ha capito che il mondo sta cambiando. E questo significa molto di più di una probabile recessione e del conseguente calo del potere d'acquisto. Al contrario, sta nascendo una nuova era in cui i vecchi valori europei, e di fatto i vecchi valori tedeschi, stanno tornando alla ribalta: qualità costante, sostenibilità significativa, rispetto per le risorse e azione responsabile.

Sembra finalmente finita l'epoca dell'orribile "l'avidità è un bene". Dopo tutto, questo non ha mai significato molto di più di " Un po' di più per me, un po' meno per te". E non c'è niente di più antisociale di questo. Ecco perché il campanello d'allarme dell'energia limitata è arrivato giusto in tempo. Sì, tutti abbiamo sentito i campanelli d'allarme del riscaldamento globale meteorologico e del raffreddamento del clima politico verso un'altra guerra fredda. Per questo motivo ha senso anche adottare misure che facciano capire a tutti noi che dobbiamo risparmiare. Dopo tutto, risparmiare significa stare insieme. E stare insieme significa essere uniti. L'unità ci rende forti. E la forza vince. Ecco perché, cari lettori, il titolo di questa rubrica è un po' folle. Perché Duesmann ha ragione. Quindi prendiamo sul serio le sue idee.

Questa rubrica è curata da Christoph Erni, fondatore e CEO di Juice Technology AG, produttore svizzero di stazioni e soluzioni di ricarica. Ha sempre avuto un'inclinazione pratica, tanto che ha lasciato la scuola poco prima del diploma di maturità per seguire un corso di economia aziendale all'università, per poi passare al settore informatico subito dopo. Ma a Christoph Erni questo non bastava: voleva di più! Circa 20 anni fa ha fondato la sua società di consulenza aziendale, la Erni Associates AG.

Nel 2014, notando la mancanza di soluzioni di ricarica adeguate, ha deciso di entrare nel settore della produzione e ha fondato Juice Technology AG. Nel suo primo anno di attività, l'azienda si è assicurata la pole position in questo segmento con la stazione di ricarica portatile Juice Booster 1 da 22 kW, e da allora è rimasta lì.

Christoph Erni, fondatore e CEO di Juice Technology