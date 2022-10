A CHI SONO RIVOLTI?

Gli incentivi sono rivolti ai privati cittadini, residenti nel territorio della Regione Veneto, con ISEE non superiore a 50 mila euro, che acquisteranno un veicolo Euro 6D Temp o successiva. Dunque, anche per le Plug-in e le elettriche. L’entità del contributo, che potrà arrivare fino a un massimo di 6 mila euro, sarà definita in funzione del valore di emissione di CO2 dell’auto acquistata e della fascia di reddito del richiedente.

La graduatoria di accesso sarà determinata in base alla situazione economica familiare dei richiedenti. Lo schema del contributo punta ad aiutare soprattutto i redditi più bassi. Infatti, il contributo da 1.000 a 5.000 euro, a seconda delle emissioni del nuovo veicolo, sarà moltiplicato:

per 1,2 per gli appartenenti alla prima fascia di reddito (ISEE fino a 25 mila euro);

per 1,1 per gli appartenenti alla seconda fascia di reddito (ISEE fino a 40 mila euro).

Invece, resterà il contributo base per la terza fascia di reddito (ISEE fino a 50 mila euro). La Regione Veneto evidenzia che si terrà conto del Comune di residenza del richiedente, con un coefficiente premiale in caso di Comuni che abbiano adottato, dal 2019 al 30 aprile 2022, ordinanze per il miglioramento della qualità dell’aria.

La presentazione delle manifestazioni di interesse potrà essere fatta entro il 27 dicembre 2022, mentre l’acquisto dovrà essere perfezionato con l’invio di tutta la documentazione entro il 28 aprile 2023.