Adesso, grazie alla collaborazione con Enel X Way , la ricarica on-demand di E-GAP arriva per il mese di agosto in alcune importanti mete turistiche italiane.

Abbiamo parlato più volte del servizio di ricarica on-demand fornito da E-GAP . In alcune città italiane, attraverso un'app è possibile prenotare un servizio di ricarica direttamente nel luogo in cui è parcheggiata l'auto. Si tratta di una soluzione che può risultare utile, per esempio, quando si è a corto di energia e non ci sono colonnine in zona da poter raggiungere con l'autonomia residua.

RICARICA FAST ON-DEMAND

Secondo quanto comunicato, i servizi di E-GAP saranno disponibili ad agosto all’Argentario, in Toscana e a Santa Margherita Ligure. Per prenotare la ricarica fast direttamente nel luogo dove è parcheggiata l'auto, basterà utilizzare l’app JuicePass. Successivamente, un van di E-GAP raggiungerà il veicolo anche in assenza del proprietario. La potenza di ricarica del van E-GAP è pari ad una colonnina di tipo Fast, attualmente superiore a 50 kW e presto arriverà a 100 kW.

Grazie a questo accordo di collaborazione, si vuole dare agli utenti elettrici in vacanza in queste zone la possibilità di poter usufruire di un ulteriore servizio di ricarica oltre a quello offerto dalle classiche colonnine. Riccardo Amoroso, Responsabile Marketing and Sales Enel X Way, ha commentato:

Siamo felici di rinnovare la partnership con E-GAP arricchendo l’esperienza di ricarica dei nostri clienti che potranno rifornirsi non solo attraverso il network di punti di ricarica presenti su tutto il territorio nazionale, ma anche con un’opzione aggiuntiva on-demand. Da oggi all’Argentario, in Toscana, e a Santa Margherita Ligure, i nostri clienti avranno la possibilità di prenotare i van di E-GAP direttamente da JuicePass e ricevere una ricarica fast in pochi minuti nel luogo in cui si trova l’auto elettrica. Si tratta di un servizio unico nel suo genere che facilita la diffusione della mobilità elettrica in aree dove la presenza turistica aumenta il parco circolante di veicoli elettrici.

Luca Fontanelli, General Manager Europa e CEO Italia di E-GAP, ha aggiunto: