LG Electronics diventa laboratorio TUV Rheinland per certificare i software auto

LG Electronics ottiene la certificazione TUV Rheinland per il suo software testing center. Questo risultato permette al colosso sudcoreano di attestarsi come prima azienda al mondo autorizzata a effettuare valutazioni sulla sicurezza funzionale dei software automobilistici che rientrano negli standard ISO 26262-6.

I report rilasciati dal software testing center, da oggi, saranno riconosciuti in 70 Paesi (Usa e Europa inclusi) e godranno della stessa affidabilità di quelli rilasciati dalle agenzie terze che operano esclusivamente in questo campo. LG Electronics, con la certificazione ottenuta, è autorizzata a valutare e confermare la qualità e la sicurezza di tutta una serie di software legati al mondo dell’automobile. Da quelli per la guida autonoma (qui spieghiamo i diversi Livelli) a quelli per le reti in-vehicle passando per quelli di gestione dei vari dispositivi elettrici ed elettronici.

Il centro LG ha voluto ricevere la nomina di laboratorio TUV Rheinland al fine di offrire i propri servizi a tutte quelle Case e a quelle relatà del settore automotive che sempre più spesso hanno necessità di valutare la conformità e l’affidabilità dei software adottati sulle loro auto. “Siamo molto orgogliosi che il nostro laboratorio, in meno di un anno, abbia ottenuto la certificazione TÜV Rheinland e il riconoscimento da parte del KOLAS - ha dichiarato Kim Byoung-hoon, CTO di LG Electronics - LG continuerà a garantire le funzionalità dei software automobilistici di livello mondiale per fornire una customer experience differenziata e caratterizzata da elevati standard di sicurezza”.

LG, nel 2021, aveva già ottenuto per lo stesso testing center il riconoscimento KOLAS (Lorea laboratory Accreditation) diventando laboratorio ISO 26262-6 e potendo produrre e rilasciare in modo indipendente un rapporto approvato dalla stessa KOLAS.