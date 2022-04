Il Governo, come sappiamo, ha finalmente approvato i nuovi incentivi per l'acquisto delle nuove vetture. Ieri abbiamo visto la struttura dei contributi e i fondi complessivi che sono stati messi a disposizione. Adesso stanno arrivando i primi commenti da parte delle associazioni di categoria. Sulla questione è intervenuta UNRAE che, pur esprimendo soddisfazione sul fatto che il Governo abbia voluto dare un orizzontale triennale ai nuovi incentivi e voglia sostenere l'acquisto dei veicoli commerciali leggeri elettrici, evidenzia comunque alcune preoccupanti criticità.

Innanzitutto, l'associazione critica l'estrema lentezza per l'entrata in vigore del Decreto, visto che potrebbero volerci ancora alcune settimane. Questo significa che gli incentivi potrebbero arrivare effettivamente solo a maggio. UNRAE evidenzia che con un ritardo del genere si rischia ormai di non apportare alcun risultato effettivo sulle vendite per l’anno in corso.

UNRAE, inoltre, punta il dito sulla decisione del Governo di escludere le persone Giuridiche dagli incentivi con la sola eccezione del car sharing. In questo modo si lasciano fuori il settore del noleggio, incluso quello a privati e tutti i veicoli aziendali. Per l'associazione si tratta di un "grave errore strategico" che potrebbe avere conseguenze importanti per il processo della transizione energetica. L'associazione spiega che la scelta del Governo va a penalizzare i canali che negli ultimi anni hanno garantito maggiormente l’acquisto di veicoli a zero e a basse emissioni e un più celere ricambio del parco circolante.

Oltre a tutto questo, UNRAE critica la scelta del Governo di aver ridotto il limite del costo delle vetture nella fascia 0-20 g/km di CO2 (le elettriche) a 35 mila euro più IVA.