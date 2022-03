Il Governo italiano spinge sui biocarburanti e sulla neutralità tecnologica

Il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è tornato a parlare delle sfide della mobilità in Italia e in Europa, ribadendo ancora una volta il principio della " neutralità tecnologica ". Dunque, non bisogna puntare solamente sull'elettrificazione ma anche su altre soluzioni che possono portare alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, come i biocarburanti. Una posizione non nuova che è stata ribadita ancora una volta dal ministro all'interno di un intervento a #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.

SFIDA TECNOLOGICA EPOCALE

Il Paese ha di fronte una sfida tecnologica epocale per rispondere ai nuovi requisiti che la comunità internazionale si è data e che impatterà molto duramente anche sulla nostra filiera automotive. Una transizione che il Governo italiano, in piena condivisione degli obiettivi di decarbonizzazione, ma con pragmatismo, dovrà accompagnare tenendo in adeguata considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno.

Il Governo ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinché possano essere gradualmente a disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralità tecnologica che abbiamo portato anche alla COP26, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto elettrica. Ad esempio, a livello europeo stiamo molto spingendo per l’ammissibilità dei biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica e sul fronte della ricerca. Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo processo di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri impianti. Per questo stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni dedicati alla riconversione industriale.

Ricordiamo che per quanto riguarda i primi 700 milioni di euro stanziati per il 2022 a sostegno del mondo automotive, ancora non è stato decisa ufficialmente la suddivisione tra incentivi e aiuti alle imprese. Un annuncio in tal senso è atteso a breve.