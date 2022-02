Gogoro, prodotta la milionesima batteria per il battery swap. 255 milioni di scambi

Gogoro ha annunciato di aver tagliato un ulteriore importante traguardo. L'azienda, infatti, ha comunicato di aver prodotto la sua milionesima batteria dedicata al servizio per il battery swap. Si tratta di un dato davvero interessante che mette in evidenza la crescita che ha avuto questo servizio da quando è stato lanciato nel 2015.

Gogoro è un'azienda di Taiwan nota per aver creato un innovativo servizio di battery swap per gli scooter elettrici . Una realtà che dopo aver ottenuto un grande successo a casa propria sta pianificando di espandere il suo servizio anche in altri mercati come quello della Cina .

I NUMERI DEL SUCCESSO

Il baricentro del servizio è il Gogoro Network, una piattaforma aperta e interoperabile per lo scambio delle batterie. I numeri di questa piattaforma sono davvero impressionanti. Attualmente sono 450.000 gli utenti che possono accedere al battery swap. Inoltre, sono disponibili oltre 10.000 GoStation, cioè delle stazioni in cui le persone possono, in una manciata di minuti, sostituire la batteria scarica dello scooter con una carica. Ogni giorno, racconta la società, vengono effettuate 340.000 sostituzioni delle batterie. Dal momento del lancio del servizio sono state eseguite oltre 255 milioni di sostituzioni degli accumulatori.

Lo scambio della batteria sta emergendo come una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe accelerare notevolmente l'adozione dei veicoli elettrici leggeri. Ancora più importante, lo scambio delle batterie può eliminare l'ansia da autonomia, ridurre i costi iniziali del veicolo e rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in merito alle basse velocità di ricarica dei veicoli elettrici e all'obsolescenza e all'affidabilità della batteria.

Effettivamente, la soluzione del battery swap è molto interessante per gli scooter elettrici tanto che altre realtà ci stanno pensando in ottica di lanciare i loro modelli. Al riguardo, non si può non ricordare che Honda, Yamaha, KTM e Piaggio hanno creato il consorzio Swappable Batteries Motorcycle Consortium per creare uno standard di batterie intercambiabili. L'obiettivo, come si può intuire, è evitare di frammentare il mercato delle moto elettriche, massimizzando la compatibilità di un componente chiave come la batteria, in modo tale che lo stesso prodotto si possa installare su più veicoli, anche di marche differenti.