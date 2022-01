Geotab, i trend della mobilità del 2022: sostenibilità, auto elettriche e telematica

IL NUOVO SCENARIO

Il COVID-19 è diventato un game changer nell’ambito dei trasporti, evidenziando una crescente domanda degli utenti cui si può rispondere solo con l’ottimizzazione della tecnologia e il conseguente miglioramento del traffico veicolare. È qui che entra in gioco la telematica: le funzionalità di monitoraggio e gestione della flotta consentono di efficientare i processi critici e aumentare la produttività. Deve però esserci consapevolezza da parte di aziende e istituzioni, nonché la volontà di andare incontro ai nuovi fenomeni tramite piani di mobilità mirati che prevedano lo sviluppo di un’infrastruttura adeguata e l’implementazione di strumenti all’avanguardia in grado di rispondere alle nuove sfide.

Nell'ultimo anno si è creato uno scenario nuovo. Da un lato, lo smart working e un modello lavorativo "ibrido" hanno ridotto la necessità degli spostamenti , influenzando sia l'utilizzo delle auto personali e sia la gestione delle flotte aziendali. Dall'altro, c'è stato un forte incremento delle consegne dell'ultimo miglio con un +25% a livello globale. Al riguardo si stima che le consegne dell'ultimo miglio continueranno a crescere mediamente, ogni anno, del 13% fino al 2030. La pandemia ha poi portato alla ribalta il tema delle sostenibilità. Aziende e Governi hanno dovuto siglare impegni concreti in ottica di salvaguardia ambientale , che coinvolgono in primis il settore dei trasporti. Sullo scenario che la pandemia ha creato, Fabio Saiu , Director Geotab Italia e Leasing and Renting European Director di Geotab, ha commentato:

I TREND DEL 2022

Ecco, dunque, quali saranno per Geotab i 6 trend per la mobilità più importanti di questo 2022. Il primo è il "valore dei dati nella gestione della supply chain". La diffusione di nuove abitudini di consumo conseguenti alla pandemia ha portato l’E-commerce a crescere. Le aziende dovranno quindi dotarsi di flotte adatte a rispondere alla domanda quotidiana dei consumatori. La sfida, tuttavia, sarà un’altra: la carenza di autisti. Per far fronte a tale situazione, diventerà fondamentale per le aziende implementare soluzioni di telematica che aiutino i fleet manager a gestire la flotta e la forza lavoro a disposizione, ottimizzando mezzi e percorsi con la massima efficienza.

Abbiamo poi l’evoluzione dei modelli di mobilità: "dal MaaS al Digital Rental". Nei prossimi mesi andrà ulteriormente affermandosi la diffusione del cosiddetto Mobility as a Service (MaaS). Tale modello, nato da una visione della mobilità sempre più condivisa e sostenibile, si sta evolvendo per coinvolgere anche gli ambiti della mobilità elettrica e della micromobilità, che porteranno le aziende a dotarsi di soluzioni più ampie. Si pensi, per esempio, al Corporate Car Sharing. Le aziende dovranno implementare modelli di condivisione dei veicoli che andranno a ridurre i costi e le emissioni, anche grazie alla tecnologia. Nella seconda metà del 2022 si assisterà ad una crescita della diffusione del modello in abbonamento e pay per use. Parallelamente, si assisterà a un progressivo assottigliamento delle soluzioni di noleggio, che passeranno dai tradizionali modelli di leasing e renting a opzioni sempre più orientate alle esigenze dell’utente finale.

Il terzo trend della mobilità identificato da Geotab è un "impegno concreto per la sostenibilità". Per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite le aziende dovranno continuare a mettere in campo politiche concrete di riduzione dell’impronta di carbonio, che iniziano con una gestione oculata delle proprie flotte. Sarà poi necessario anche il supporto attivo da parte di Governi e istituzioni per incentivare ulteriormente l’adozione dei veicoli elettrici e l’utilizzo di energia pulita.