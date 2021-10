Incentivi auto, il Governo pensa di renderli strutturali per tre anni

Gli incentivi auto in Italia hanno permesso di spingere la diffusione delle elettriche e delle Plug-in ed hanno aiutato il settore automotive dopo la crisi causata dallo scoppio della pandemia. L'ecobonus per le BEV e le PHEV è terminato e i fondi per le auto della fascia 61-135 g/km di CO2 si stanno esaurendo. Vista la situazione in cui verte il settore che sta subendo le difficoltà causate la crisi dei chip, le associazioni del mondo automotive da tempo chiedono che gli incentivi diventino strutturali.

Questo, per evitare continui "stop and go" che rendono gli incentivi a singhiozzo visto che ogni volta è necessario attendere l'intervento del Governo. Una soluzione che permetterebbe di sostenere più efficacemente il mercato. A quanto pare, il Governo sta effettivamente pensando di rendere strutturali gli incentivi. A comunicarlo, il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto che ha fatto sapere che al MISE stanno valutando questa opportunità.