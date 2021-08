Be Charge: nei primi 6 mesi del 2021 quasi 1.700 nuove colonnine

Procede spedito il piano di posa delle colonnine da parte di Be Charge, realtà che sta crescendo rapidamente, tanto che oggi può contare su 5.029 punti di ricarica installati in Italia, di cui 3.791 già attivi. Ben 4.206 sono, invece, in costruzione. I piani di questo operatore infrastrutturale sono chiari da tempo ed estremamente ambiziosi. Infatti, si punta ad avere 30.000 punti di ricarica nell'arco di 3-5 anni.

Parlando del primo semestre dell'anno, Be Charge fa sapere che la regione italiana in cui si è installato il maggior numero di colonnine è stata l'Emilia Romagna (352). A seguire Lombardia (264), Veneto (242) e Piemonte (174). A livello di province, quella in cui sono state installate più colonnine è quella di Rimini (111). Abbiamo poi Aosta (88), Torino (80), Rovigo (78), e Milano (70). una progressione, dunque, notevole. Ricordiamo che Be Charge sta installando anche punti di rifornimento di energia Fast e Ultra Fast.