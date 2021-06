Milano Monza Motor Show 2021, i principali modelli esposti

Inoltre, per chi non potrà essere presente, immagini e video della manifestazione saranno caricati sul sito ufficiale.

Manca davvero pochissimo all'inizio del Milano Monza Motor Show 2021 (MIMO). L'evento dedicato al mondo dei motori aprirà i battenti il 10 giugno . Sfruttando la tecnologia, gli organizzatori sono stati in grado di creare una manifestazione rispettando le normative sanitarie per garantire la sicurezza sia del pubblico e sia del personale. Per esempio, su ogni pedana sarà presente un codice QR che permetterà di accedere alla pagina specifica del modello con schede tecniche, immagini, video e link al sito ufficiale, al configuratore e ai test drive.

I MODELLI ESPOSTI

Le installazioni di 63 marchi saranno poste all’aperto nel centro di Milano. Complessivamente ci saranno 10 anteprime mondiali. Si partirà dalla pedana numero 1 con una premiere Bugatti, con un modello il cui nome verrà svelato all’inaugurazione del MIMO. A seguire potremo vedere Bugatti Bolide, Bugatti Chiron Pur Sport, Bugatti Chiron Sport, Lamborghini Sian Coupé, Lamborghini Huracàn STO, Audi RS e-tron GT e CUPRA Formentor e-HYBRID. Ci sarà pure l'anteprima mondiale di un modello Ducati ancora inedito.

Continuando, i visitatori potranno ammirare la Porsche Taycan Cross Turismo, Bentley Bentayga First Edition V8, McLaren Artura, SEAT Leon e-HYBRID, Suzuki Across, DR 6.0, DR 5.0, EVO3, Pambuffetti PJ-01, Renault Arkana, Hyundai Bayon, Land Rover Defender 90, Lexus UX300-e, Toyota Yaris cross, Peugeot 308 Plug-In Hybrid, Opel Mokka-e, Jeep Wrangler 4xe, Fiat 500e 3+1, DS9 E-Tense Ibrido Plug-in, Citroën E-C4 100% Electric, Alfa Romeo Giulia GTAm, Maserati Levante Trofeo nell’esclusivo allestimento Fuoriserie e Ferrari Portofino M.

La pedana numero 35 ospiterà un’altra importante anteprima mondiale, la Pagani Huayra R. Si potranno vedere poi Pagani Huayra Roadster BC e Pagani Huayra Imola. Tra le altre anteprime nazionali si menziona quella della nuova Hyundai Ioniq 5. A seguire si potranno ammirare BMW iX, KIA EV6, Ford Mustang Mach-e, Mini Electric, Mazda MX-30, MG EHS Plug-In Hybrid e SKODA ENYAQ SportLine iV.

Ha scelto il MIMO per la sua anteprima mondiale anche la CUPRA Born, esposta alla pedana numero 46, seguita da Audi Q4 e-tron e dall’anteprima Volkswagen ID.4 GTX. Nella piazza della Scala ci saranno le installazioni di Maserati MC20, Pagani Zonda F, Dallara Stradale Club Italia e Ferrari Roma. A queste si aggiungeranno tante altre vetture che i visitatori potranno ammirare per le vie di Milano.

In piazza Castello Sforzesco si troverà il Focus Auto elettriche e ibride organizzato insieme a Enel X, il cui accesso da parte del pubblico sarà permesso attraverso una pre-registrazione effettuabile sul sito dell'evento. Si potranno testare modelli come KIA Sorento PHEV e Nero PHEV, Zero Motorcycles SR/S e FX, Mazda MX-30, Mazda CX-30, Mazda 3, Mazda 2, Tazzari Zero City, Tazzari Zero 4 Opensky, Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, EVO3 Electric, MG EHS Plug-In Hybrid, Volkswagen ID.3 e Volkswagen ID.4. I test sulle moto endotermiche si svolgeranno al Foro Bonaparte.

L'Autodromo di Monza ospiterà gli eventi in pista che partiranno venerdì 11 giugno. Proprio in pista sarà svelata un’altra anteprima, una supercar dalle prestazioni elevatissime con accelerazione laterale superiore ai 2,7G e un carico aerodinamico di oltre 1.100 kg.