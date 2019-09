IONITY apre a Carpi la seconda stazione di ricarica ultra rapida in Italia

La rete del consorzio IONITY si amplia con l'apertura della seconda stazione di ricarica rapida in Italia. Realizzata a Carpi, la nuova postazione permette ai possessori di auto elettriche di fare un pieno di energia sfruttando l'alta potenza erogata: si parla per la precisione di un massimo di 350 kW, valore così elevato che, attualmente, nessuna auto in commercio è in grado di supportarlo.

Proprio ieri ha fatto il suo debutto in pompa magna il modello che più si avvicina alla massima potenza di ricarica offerta da IONITY: Porsche Taycan, la prima auto elettrica del marchio, grazie all'impianto elettrico da 800 V può supportare una potenza in entrata di 270 kW, sufficienti per ricaricare la vettura all'80% in soli 22,5 minuti.