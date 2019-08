Porsche Taycan, la berlina elettrica avrà Apple Music integrato | Ecco gli interni

L'annuncio - che offre anche un primo sguardo agli interni di Porsche Taycan , in particolare alla strumentazione 100% digitale e al touchscreen inclusi nel nuovo Porsche Advanced Cockpit - spiega in che modo Porsche abbia integrato i servizi Apple all'interno del sistema infotelematico. In particolare, sono state introdotte le seguenti funzionalità:

L'esperienza audio è uno degli aspetti che i tecnici Porsche hanno tenuto in maggior considerazione durante lo sviluppo di Taycan, una vettura che non potrà - per forza di cose - scaldare il cuore di guidatore e passeggeri con il sound del motore. Per questo, la dotazione prevede la presenza di un impianto Burmester High-End Surround System predisposto per lo standard Apple Digital Masters. Non mancherà comunque l'integrazione con Apple CarPlay, anche se Porsche al momento non specifica se si tratterà di una connessione via cavo oppure wireless tramite Bluetooth (come già succede sugli ultimi veicoli del gruppo Volkswagen).