MotoE a rischio: tutte le moto elettriche in fiamme a Jerez

Notte difficile a Jerez de la Frontera, una delle piste simbolo per il mondo delle due ruote dove sono andate distrutte in un poche ore tutte le 16 nuovissime moto elettriche che si stavano mettendo a punto in vista del mondiale. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito nell'incendio, ma del capannone che ospitava le Energica Ego Corsa è rimasto ben poco: mezzi inceneriti e rischi reali per l'intera kermesse, teoricamente al via il 5 maggio in concomitanza con il GP di Spagna e la Moto GP.

Si tratta della primissima stagione per la MotoE, la curiosità è tanta visto il successo che sta riscuotendo sulle quattro ruote la Formula E, ma i tempi potrebbero adesso cambiare e per le 5 tappe previste si pensa ad un inevitabile slittamento (di sicuro per le prime due in Spagna e Francia, 19 maggio). Il campionato è monomarca (QUI alcuni dettagli svelati a EICMA 2018) e la cosa complica la questione, Energica ha intanto fatto sapere che fra 10 giorni potrà stimare la tempistica necessaria per la produzione delle nuove moto Ego Corsa.

I motivi del rogo scoppiato poco dopo la mezzanotte sono ancora sconosciuti, si parla in rete di un non precisato cortocircuito ma non ci sono ancora conferme ufficiali.