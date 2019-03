CES 2021, un tunnel sotterraneo per la mobilità al centro congressi

Si parla di un progetto di dimensioni contenute nella sua fase iniziale e vede nell'azienda di Elon Musk, The Boring Company , il partner più quotato per la sua realizzazione. L'idea è realizzare un tunnel di collegamento tra le aree, coprendo una distanza massima di circa 3 km. Ciò non esclude che in futuro si possa pensare a una sua espansione per il trasporto verso altre città o vero l'aeroporto, tuttavia il primo step sarà esclusivamente legato alle aree della fiera. In sostanza, entro breve tempo potrebbe essere realizzata una sorta di tecnologia Hyperloop in versione lite solo tra le aree del CES.

Il voto dell'amministrazione si terrà il prossimo 12 marzo e per il momento The Boring Company non ha realizzato alcun progetto approfondito in merito, si attende il risultato. La stima delle spese per la realizzazione è compresa tra i 30 e i 50 milioni di dollari, a quanto pare l'azienda di Musk avrebbe offerto le condizioni economiche migliori rispetto ad altre società. Il sistema di trasporto sotterraneo potrebbe essere realizzato in circa 1 anno, tuttavia al momento non è chiara la tipologia di veicoli che verranno adottati. A dicembre, LVCVA ha emesso una richiesta di informazioni alle aziende interessate e ottenuto nove risposte, seguite da 6 proposte concrete: tra queste troviamo mezzi come tram, monorotaie, oltre alla soluzione sotterranea The Boring Company, che al momento pare la più quotata.

Il Convention Center di Las Vegas ospita circa un milione di visitatori ogni anno e risulta in continua espansione, affidarsi alla costruzione di un tunnel sotterraneo potrebbe evitare di interferire con le strutture esterne, oltre che presentarsi come un segno di apertura verso le nuove tecnologie di trasporto.