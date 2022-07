Volvo, una nuova fabbrica in Slovacchia per costruire le auto elettriche

Il piano di elettrificazione di Volvo è molto ambizioso. Come sappiamo, la casa automobilistica punta a diventare un marchio solo elettrico dal 2030 . Per arrivare a questo obiettivo, ovviamente, il costruttore ha la necessità di incrementare la produzione di modelli a batteria. Per questo, Volvo ha deciso di investire 1,2 miliardi di euro nella costruzione di una nuova fabbrica in cui produrre vetture elettriche. Il nuovo stabilimento sorgerà a Kosice, in Slovacchia .

IN FUNZIONE DAL 2026

Il costruttore fa sapere che la nuova fabbrica, una volta a regime, permetterà di arrivare a produrre fino a 250 mila auto all'anno. La costruzione dello stabilimento partirà il prossimo anno. Se non ci saranno intoppi, la produzione delle vetture inizierà nel 2026. Il marchio ha anche aggiunto che circa i 20% dell'investimento dovrebbe essere coperto dal governo slovacco. La nuova fabbrica andrà ad aggiungersi a quelle già presenti in Europa a Torslanda, in Svezia, e a Gand, in Belgio, che hanno una capacità annua combinata di 600.000 veicoli.

Il nuovo impianto sarà anche molto importante per l'economia del Paese visto che darà lavoro ad alcune migliaia di persone. In linea con gli obiettivi di sostenibilità di Volvo, la fabbrica che sarà costruita in Slovacchia sarà alimentata da energia rinnovabile. Non è chiaro quali modelli a batteria saranno realizzati all'interno del nuovo stabilimento.

Quello che appare davvero chiaro è che la nuova fabbrica rivestirà un ruolo molto importante per la strategia di Volvo legata alle auto elettriche. Il CEO di Volvo Jim Rowan, parlando di questo nuovo progetto, ha sottolineato che l'espansione in Europa, il loro più grande mercato, è fondamentale per la loro trasformazione in un marchio solo elettrico.

Dunque, non rimane che attendere ulteriori informazioni per capire quali modelli, in futuro, saranno prodotti all'interno di questo nuovo impianto.