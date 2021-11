Kawasaki, Subaru, Toyota, Mazda e Yamaha hanno annunciato congiuntamente l’impegno a sviluppare combustibili alternativi per i motori a combustione interna. Queste società, per portare avanti questo impegno, perseguiranno tre iniziative: parteciperanno a gare che utilizzino carburanti a emissioni zero, esploreranno l’uso dei motori a idrogeno nelle due ruote e in altri veicoli e continueranno a gareggiare utilizzando motori a idrogeno.

ANCHE MOTORI AD IDROGENO

Per quanto riguarda il primo punto, Mazda ritiene che sia importante offrire ai clienti varie alternative per arrivare all'obiettivo della neutralità carbonica. Per questo, non sta investendo solo nell'elettrificazione ma pure in iniziative nel settore dei combustibili rinnovabili, come il biodiesel di prossima generazione.

Si tratta di una carburante a base 100% biologica ottenuto da olio da cucina usato e grassi di microalghe. Questo biodiesel ha il vantaggio di poter essere utilizzato sulle vetture già in circolazione senza che sia necessario un intervento al funzionamento del motore. Inoltre, può essere distribuito tranquillamente attraverso le normali stazioni di rifornimento già esistenti.

Per Mazda, il biodiesel potrà svolgere un ruolo di primo piano per promuovere la neutralità carbonica. Per dimostrare la bontà di questa soluzione, il costruttore giapponese ha partecipato alla gara della serie Super Taikyu Race che si è svolta sul Circuito Internazionale di Okayama dal 13 al 15 novembre. Il costruttore è sceso in pista con una vettura (Demio) dotata di un motore diesel Skyactiv-D 1.5 convenzionale alimentato con il nuovo biodiesel menzionato in precedenza, chiamato "Susteo" e fornito da Euglena.