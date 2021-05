Rover lunare pressurizzato, anche il Giappone ci sta lavorando

Tra queste ci sarà anche la giapponese JAXA, che tra le tecnologie in sviluppo per le missioni a lungo termine ha messo in cantiere da diversi anni un rover pressurizzato in grado di ospitare gli astronauti e coadiuvarli nell'esplorazione del nostro satellite naturale. Avevamo già visto un concept la cui realizzazione sarebbe stata portata avanti assieme a Toyota , ma per diverso tempo non se ne è saputo più nulla. Anche General Motors in collaborazione con Lockheed Martin sta lavorando ad una tecnologia simile , che porterà alla realizzazione del Lunar Terrain Vehicle.

L'idea è comprendere meglio le condizioni in cui si muoverà un eventuale mezzo, dunque l'obiettivo principale sarà raccogliere dati sull'interazione con la regolite (la sabbia lunare) e sulle reazioni di un mezzo lunare in movimento. Questo robot arriverà sulla Luna come payload secondario di una futura missione e avrà l'abilità di trasformarsi in mezzo semovente una volta arrivato in superficie (si tratta di un escamotage per risparmiare spazio durante il suo trasporto).

Per adesso JAXA ha condiviso solo due immagini concept visibili poco sopra, grazie alle quali possiamo vedere il mezzo in configurazione da viaggio (a sx) e in versione pronta al movimento sulla Luna (a dx). Il robot peserà solamente 250 gr, avrà un diametro di 8 cm e sarà in grado di rotolare sulla Luna. Il suo invio è previsto nel 2022 ad opera della società ispace, che si è aggiudicata un contratto per portare a termine le operazioni ma non è stata ancora delineata una data precisa.