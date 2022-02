Rolls-Royce, tutti gli attuali modelli saranno elettrici entro il 2030

ADDIO ALLE ENDOTERMICHE

Il CEO ha confermato che tutti gli attuali modelli saranno proposti in una versione elettrica. Dunque, dopo la Spectre, in futuro avremo le versioni a batteria delle Cullinan, Ghost e Phantom. Ma c'è di più perché sebbene il costruttore aggiornerà nei prossimi anni la gamma delle sue attuali vetture, non lancerà più alcun nuovo modello dotato di un motore endotermico. A spingere verso l'elettrificazione delle sue vetture non solo il divieto del Governo inglese di commercializzare vetture endotermiche dal 2030 ma pure il fatto che la clientela del marchio è sempre più giovane (43 anni di media) e già dispone di un'auto elettrica. Clienti, dunque che già hanno esperienza nel guidare e gestire vetture a batteria e che vogliono modelli simili.

Comunque, puntare alla completa elettrificazione della propria gamma è "un compito enorme per un'azienda relativamente piccola" come ha evidenziato il CEO. Tuttavia, l'investimento richiesto non si tradurrà automaticamente in auto più costose. La Spectre che sostanzialmente andrà a sostituire la Wraith, avrà "un prezzo basato sul suo posizionamento piuttosto che sul suo gruppo propulsore".

Una delle priorità del marchio inglese sarà quella di offrire un powertrain elettrico in grado di non far rimpiangere le prestazioni dell'attuale V12 a benzina. Per questo, Rolls-Royce proporrà un motore elettrico particolarmente potente. E parlando delle sinergie con il Gruppo BMW, il CEO ha evidenziato che utilizzeranno le componenti necessarie ai loro obiettivi ma senza arrivare ad utilizzare intere piattaforme. Le Rolls-Royce devono rimanere delle vere Rolls-Royce. Sul fronte della guida autonoma, Torsten Müller-Ötvös ha le idee ben chiare. Sarà introdotta solamente quando avrà un senso per i suoi clienti.