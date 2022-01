"Nel settore del lusso, non ci siamo concentrati sul trovare nuovi clienti. La domanda era già alta e ci siamo solo concentrati nel dare loro ciò che domandavano", ha affermato Müller-Ötvös .

In una presentazione online, il CEO di Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös , ha affermato che la casa automobilistica ha venduto 5.586 veicoli ai clienti, facendo un bel record di vendita nei suoi 117 anni di storia.

Come direbbe James May di The Grand Tour "Good news!" per Rolls-Royce. Il marchio Automotive di lusso ( già al lavoro sulla sua 100% elettrica ) fa registrare un a umento delle vendite del 49% nel 2021 nonostante la pandemia globale da coronavirus.

I paesi in cui Rolls ha venduto più macchine sono stati la Cina e gli Stati Uniti forse, si è ipotizzato, poiché le restrizioni sui viaggi dovuti alla pandemia hanno lasciato i consumatori più facoltosi con del grano in più nelle tasche, disponibile per comprare un'auto di lusso da mettere nel garage.

"Il COVID ha costretto molte persone a non viaggiare e per questo motivo c'è un bel po' di ricchezza accumulata e che viene spesa in beni di lusso", ha detto a Reuters, Müller-Ötvös. "Abbiamo tratto profitto da questa situazione proponendo ai clienti le nostre autovetture".

Müller-Ötvös ha, inoltre, affermato che lo stabilimento della casa automobilistica presso Goodwood, in Inghilterra, stava funzionando alla massima capacità possibile e che, ancora adesso, ci sono ordini e prenotazioni fino al terzo trimestre del 2022.