Porsche, l'80% delle vendite sarà elettrico entro il 2030

Porsche ha approfittato della presentazione dei dati finanziari del 2021 per dire qualcosa di più del suo futuro che sarà incentrato sull'elettrificazione. Per il 2025, il costruttore tedesco prevede che la metà di tutte le nuove vendite riguardi modelli Plug-in e 100% elettrici. Per il 2030, invece, il costruttore si è posto un obiettivo ancora più ambizioso e cioè che l'80% delle vendite sia legato a modelli 100% elettrici. Oliver Blume, CEO di Posche, ha dichiarato:

Nel 2025, la metà di tutte le nuove vendite Porsche dovrebbe essere rappresentata da vetture elettrificate, vale a dire a trazione completamente elettrica o ibrida plug-in. Nel 2030, la quota delle vetture nuove a trazione interamente elettrica dovrebbe superare l'80%.

Per raggiungere questi obiettivi, il costruttore tedesco dovrà, ovviamente, espandere la sua gamma di vetture elettrificate. Il prossimo anno debutterà la nuova Macan elettrica di cui abbiamo parlato già diverse volte. Nel 2025 sarà poi la volta della versione elettrica della 718 il cui design sarà ispirato a quello della concept car Mission R. Sportiva a batteria che poggerà su una nuova piattaforma e che, dunque, non avrà nulla in comune con il precedente modello endotermico. Al riguardo, già in passato avevamo avuto modo di vedere che questa nuova piattaforma prevede il posizionamento delle batterie dietro il conducente ma davanti all'asse posteriore per replicare le caratteristiche di un'auto sportiva a motore centrale.

Oltre ai nuovi modelli, la strategia di elettrificazione di Porsche prevede investimenti in tecnologie come le batterie. Inoltre, il marchio tedesco sta investendo in stazioni di ricarica insieme a partner selezionati, oltre che nella propria infrastruttura di ricarica.