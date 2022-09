NIO porta al debutto il battery swap in Germania

In realtà, questa stazione entrerà ufficialmente in funzione quando NIO inizierà a consegnare le prime auto elettriche ai clienti tedeschi. Nel frattempo, saranno effettuati gli ultimi test che permetteranno di verificare il suo corretto funzionamento.

Il 7 ottobre , NIO sbarcherà ufficialmente in Germania . In quella data, la casa automobilistica cinese terrà un evento in cui fornirà nuovi dettagli della sua strategia di crescita nel mercato auto del Vecchio Continente. Nel frattempo, NIO ha già inaugurato la prima stazione per il battery swap della Germania . Con una piccola cerimonia, a Zusmarshausen è stata aperta la prima Power Swap Station.

FINO A 312 SCAMBI DI BATTERIA AL GIORNO

Questa stazione per il battery swap consente, in maniera del tutto automatizzata, di sostituire la batteria scarica dell'auto con una carica in circa 5 minuti. Secondo quanto racconta NIO, sarà possibile effettuare fino a 312 sostituzioni della batteria al giorno. La stazione occupa una superficie pari a due garage e può ospitare fino a 13 batterie che vengono ricaricate con potenze comprese tra 40 e 80 kW.

Il costruttore cinese spiega anche che dopo ogni sostituzione, le batterie vengono sempre controllate dal sistema per verificare il loro stato di funzionamento e di efficienza. Se non ci sono problemi, vengono ricaricate per poi essere nuovamente utilizzate. Questa stazione per il battery swap, ricordiamo, è stata prodotta dalla nuova fabbrica di NIO in Ungheria. Il costruttore cinese, infatti, ha voluto investire in una stabilimento nel Vecchio Continente per realizzare le stazioni per il battery swap destinate al mercato europeo. Ricordiamo che la casa automobilistica punta ad installare circa 1.000 stazioni fuori dal territorio cinese, la maggior parte delle quali proprio in Europa.