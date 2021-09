MG Maze: concept di una piccola elettrica da città ispirata ai videogiochi

Il concept strizza l'occhio ai giovani, proponendo elementi propri del mondo dei videogiochi. Per esempio, il look esterno si caratterizza per la presenza di evidenti trasparenze che sono un richiamo ai computer da gioco che fanno vedere le loro componenti interne. L'accesso è frontale , per agevolare l'entrata delle persone, riducendo l'ingombro del veicolo all'interno delle città. Il tettuccio trasparente è realizzato in policarbonato.

All'interno c'è spazio per due persone. A disposizione un controller e uno schermo. Il conducente può utilizzare lo smartphone per gestire l'auto. Una sofisticata interfaccia utente copre l'intera parte anteriore dell'auto in cui vengono mostrate informazioni come la mappa 3D e tanto altro. L'auto presenta anche sbalzi ridotti che, in aggiunta alle dimensioni compatte, fanno pensare che possa disporre di una grande agilità in ambito urbano.

Sulle specifiche tecniche non è stato detto molto. Si parla genericamente di motori elettrici e di batterie che possono essere sostituite facilmente. Dettagli sulle prestazioni non sono stati comunicati. L'assenza di queste informazioni, comunque, non stupisce poi molto. MG Maze è alla fine più uno studio di design che un'anteprima di un modello che potrebbe arrivare in futuro. Tra gli ultimi concept particolari proposti da MG c'è la Cyberster, una roadster elettrica che, invece, in futuro entrerà in produzione.