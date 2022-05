The Flip, la Mercedes impossibile di will.i.am

La già nota collaborazione tra Mercedes-AMG ed il cantautore di fama mondiale, nonché innovatore, imprenditore tecnologico e filantropo will.i.am ha raggiunto un nuovo livello. A Miami, in occasione del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, è stato presentato “The Flip”, un progetto speciale creato con uno scopo preciso.

SOTTO C'ERA UNA GT

La macchina usata come base non è semplicissima da intuire, tali e tante sono state le modifiche strutturali oltre che estetiche. Si trattava in origine di una Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, che è stata rimodellata con elementi di design provenienti da svariati altri modelli della Stella. Il frontale piatto e con fari LED circolari, ad esempio, è un omaggio al fuoristrada Classe G, mentre la particolare forma del tetto e del paraurti anteriore ricorda quelli della SLS. La realizzazione è stata affidata agli esperti della West Coast Customs, alla sesta collaborazione con will.i.am.

VOGLIA DI OSARE

Il veicolo, già ribattezzato WILL.I.AMG, è un simbolo visibile degli obiettivi di Mercedes-AMG e will.i.am di portare avanti coraggiosamente nuove idee, spingere i confini e osare l'impossibile. Verrà venduto a un’asta di beneficienza per finanziare il progetto “The Flip – Innovation for Purpose”, a cui contribuiscono sia la Casa tedesca che will.i.am. L’idea è quella di agevolare gli studenti nell’accesso alle materie di base come scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica, per sviluppare le capacità di base e accedere più facilmente al mondo del lavoro.

OGGETTISTICA DEDICATA

Insieme all’auto è stata realizzata anche una speciale collezione di accessori e vestiti firmata dallo stesso artista e chiamata “Bear Witness”. Il merchandising sarà disponibile al Mercedes-AMG Experience Center di Miami e online sul sito ufficiale del cantante, con una parte del ricavato che andrà a sostegno della i.am/Angel Foundation. Infine, l’intera conversione dell’AMG GT Coupé4 verrà raccontata da “DRIVE”, un documentario in 6 parti che sarà proiettato in anteprima al Festival di Cannes 2022 come film fuori concorso.