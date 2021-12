Le esigenze dei clienti stanno cambiando e Mercedes ha capito che è importante modificare il ruolo delle concessionarie e adattare i modelli di vendita. Il costruttore tedesco ha annunciato un importante accordo con l'Associazione Europea dei Concessionari Mercedes-Benz per introdurre in Europa l’ agency model (modello agenzia). Una notizia anticipata anche durante l'evento italiano di fine anno del costruttore in cui è stata mostrata la AMG SL .

COSA CAMBIA?

Questo significa che le concessionarie che avranno funzioni di rappresentanza del marchio sul territorio, diventeranno degli intermediari tra i clienti e il costruttore, offrendo servizi come la consegna del veicolo e la manutenzione. Tutto il resto come la contrattazione, sarà ad appannaggio del marchio. Secondo Mercedes, il modello agenzia permetterà ai clienti di avere maggiore libertà di scelta, indipendentemente dal fatto che vogliano scambiare idee con esperti di prodotto in concessionaria, ottenere informazioni e concludere il contratto di acquisto online, o entrare in contatto con partner di vendita sia digitalmente che fisicamente.

Il costruttore aggiunge pure che i clienti potranno disporre di una maggiore trasparenza dei prezzi e una selezione online ancora più ampia di veicoli. Il modello di agenzia offre ai partner l'opportunità di concentrarsi più di prima sui clienti e sul loro supporto. Mercedes ha già iniziato a testare questo nuovo modello di vendita in Svezia, Austria, Sud Africa e India. In Germania e nel Regno Unito arriverà nel 2023. Non sono stati forniti dettagli per il mercato italiano. In ogni caso, per la fine del 2023 oltre il 50% dei nuovi veicoli Mercedes-Benz disponibili in Europa sarà venduto con il nuovo modello agenzia.

Britta Seeger, membro del Board of Management di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, responsabile delle vendite, ha commentato: